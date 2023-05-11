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Общество

Дизайнер оценила стиль одежды псковичей

Псковичи не боятся самовыражаться в одежде, заявила дизайнер и модельер Владислава Смирнова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Также дизайнер заявила, что ей нравится, как одеваются псковичи. Она считает, что псковичи не боятся самовыражаться за счёт одежды и не следуют слепо моде.

«Постоянно следить за тенденциями – значит потерять себя. Ты в любом случае должен искать что-то себе по душе», – заявила дизайнер.

Также она рассказала, что недавно проводила вместе со своими коллегами по команде акцию для детей «Пилотки Победы». Волонтеры вместе со школьниками сшили военные пилотки.

Цель проекта – сохранение исторической памяти посредством проведения патриотических мастер-классов по изготовлению солдатской пилотки, знакомство с информационными материалами об истории военных головных уборов, участие в интерактивном флешмобе, посвящённом Великой Отечественной войне.

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