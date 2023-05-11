«Экопром» ликвидировал несколько свалок в Псковской области

17:10, 11 мая 2023, ПАИ

Работу по ликвидации свалок провел филиал ООО «Экопром» в Псковской области, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, за минувшие выходные регоператор ликвидировал свалки в Логозовской и Новоизборской волостях, откуда вывезено порядка 120 кубометров отходов.

Два дня ломовозы работали в деревнях Камно, Неелово-1, Неелово-2, Щиглицы, Подосье, Дуброво, Макарино Логозовской волости и в деревне Новый Изборск Печорского района.

При помощи грейферной установки ломовоз ликвидировал несанкционированные накопления из веток, листвы и древесного спила, убрал доски и старую мебель. «Надеемся, что наведенная чистота и порядок продлятся здесь максимально долго и сами местные жители не допустят образования новых свалок», - отмечается в сообщении компании.