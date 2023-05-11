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Общество

Псковский дизайнер назвала главный тренд современной моды

Псковский дизайнер и модельер Владислава Смирнова назвала главный тренд современной моды в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По её словам, самый главный тренд современной моды - самовыражение и отсутствие запретов. Дизайнер считает, что современная мода должна служить средством самовыражения для людей,а не вгонять их в определенные рамки, ограничивать.

«А мы говорим, что можно», - подвела итог Владислава Полякова.

При этом вкус и чувство стиля, считает гостья студии, являются врожденными характеристиками.

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