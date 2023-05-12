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Общество

Детский хирург-травматолог станет гостем программы «Анамнез» на «Серебряном дожде»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 12 мая в 14:00. Собеседником ведущих станет детский хирург-травматолог Алексей Авдонин.

Можно ли пережить каникулы без травм, с какими травмами чаще всего обращаются к врачу дети дошкольного и школьного возраста, какие травмы наиболее опасны с точки зрения врача - обо всем этом расскажет специалист.

В эфире также обсудят, что должны сделать родители, чтобы уменьшить риск травматизма своих детей, каковы средства защиты при пользовании самокатом, мопедом, гироскутером, сегвеем, моноколесом, гидроциклом.

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