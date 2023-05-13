Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пожарные вытащили из огня двух лосят в Тюменской области

Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщает РИА Новости со ссылкой на  региональный департамент лесного комплекса.

«Пожарные-десантники из сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Малыши пострадали от огня и сильно напуганы, но, главное, живы. Сейчас они в безопасности», — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, животные, предварительно, бежали от огня и потеряли из виду мать, у них есть незначительные травмы.

Ландшафтный пожар в Сорокинском районе произошёл 12 мая недалеко от села Калиновки. Причина — человеческий фактор. По состоянию на утро субботы площадь возгорания составляла 50 гектаров, борьбу с огнём ведут 15 бойцов Тюменской авиабазы, задействовано восемь единиц техники.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 мая 2023

К собственнику водонапорной башни в Печорах подали иск в суд
13 мая 2023

Соревнования по роботехнике прошли в Печорах
13 мая 2023

Почти 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Псковском районе
13 мая 2023

До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 мая
13 мая 2023

Фонтан на площади Рокоссовского в Великих Луках начал протекать
13 мая 2023

В Острове завершили работы по благоустройству сквера Клары Назаровой
13 мая 2023

В Палкино состоялся фестиваль робототехники

13 мая 2023

Прибывшие в Псков переселенцы приняли участие в акции «Сад памяти»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...