Пожарные вытащили из огня двух лосят в Тюменской области

15:44, 13 мая 2023, ПАИ

Пожарные-десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент лесного комплекса.

«Пожарные-десантники из сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли от пожара двух лосят. Малыши пострадали от огня и сильно напуганы, но, главное, живы. Сейчас они в безопасности», — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, животные, предварительно, бежали от огня и потеряли из виду мать, у них есть незначительные травмы.

Ландшафтный пожар в Сорокинском районе произошёл 12 мая недалеко от села Калиновки. Причина — человеческий фактор. По состоянию на утро субботы площадь возгорания составляла 50 гектаров, борьбу с огнём ведут 15 бойцов Тюменской авиабазы, задействовано восемь единиц техники.

