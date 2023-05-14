Псковский астроном сфотографировал туманность вокруг звезды Садр

21:11, 14 мая 2023, ПАИ

Псковский астроном любитель Пётр Митрофанов сфотографировал астрономическую туманность в окрестности звезды Садр (гамма Лебедя). Фотографию астроном опубликовал в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

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«Заканчивается весенний астросезон дипскай-съёмок с длительными выдержками. Даже с фильтром L-extreme ставить выдержку более 5 мин. далее нецелесообразно до начала августа (можно максимальную выдержку 1-2 мин. примерно до 25 мая и с 20 июля)», — написал Пётр Митрофанов.