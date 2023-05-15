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Общество

Руководитель сети магазинов «Светодиод» станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 15 мая, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева - один из основателей и руководителей сети магазинов «Светодиод» Андрей Кальцин.

Праздничная иллюминация: как псковская фирма готовит новогоднее светодиодное украшение Пскова? Александр Невский в свете: какие технологии применяются для подсветки местных памятников и достопримечательностей? От проводов до люстр: насколько высок среди псковичей спрос на электрическую продукцию? Фасадное освещение и тепловое исследование зданий: как сделать бизнес на инновационных технологиях?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00.

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