Профсоюзы работников культуры Пскова и Твери заключили соглашение о сотрудничестве

20:00, 15 мая 2023, ПАИ

Сегодня, 15 мая, в Псковском областном совете профсоюзов состоялась встреча с делегацией Тверского профсоюза работников культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.

В ходе встречи председатель Псковского областного профсоюза работников культуры Наталья Родионова и руководитель Тверской организации Российского профсоюза работников культуры Наталья Камушкина подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поприветствовал гостей и вручил им памятные подарки.

«Уверен, что подписанное соглашение позволит усилить межрегиональное сотрудничество. Коллеги из Тверской области готовы профсоюзными группами посещать наш регион», — отметил Игорь Иванов.

Помимо деловой части визита в Псковскую область, профактивисты из Твери запланировали большую культурную программу: посещение Псковского кремля, Талабских островов, Псково-Печерского монастыря, Пушкинских Гор.