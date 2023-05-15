Профсоюзы работников культуры Пскова и Твери заключили соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 15 мая, в Псковском областном совете профсоюзов состоялась встреча с делегацией Тверского профсоюза работников культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.
В ходе встречи председатель Псковского областного профсоюза работников культуры Наталья Родионова и руководитель Тверской организации Российского профсоюза работников культуры Наталья Камушкина подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поприветствовал гостей и вручил им памятные подарки.
«Уверен, что подписанное соглашение позволит усилить межрегиональное сотрудничество. Коллеги из Тверской области готовы профсоюзными группами посещать наш регион», — отметил Игорь Иванов.
Помимо деловой части визита в Псковскую область, профактивисты из Твери запланировали большую культурную программу: посещение Псковского кремля, Талабских островов, Псково-Печерского монастыря, Пушкинских Гор.
Украшение пространств Пскова и области светодиодным освещением обсудили на «Серебряном дожде». Главное