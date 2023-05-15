Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с начальником регионального УФСИН

20:30, 15 мая 2023, ПАИ

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов доложил губернатору региона Михаилу Ведерникову об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и первоочередных задачах, стоящих перед территориальным органом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одной из ключевых тем стал вопрос создания дополнительных рабочих мест для осуждённых к принудительным работам, в том числе на базе регионального имущества, имущества предприятий и организаций, а также открытия центров пробации в рамках реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации».

Особое внимание было уделено развитию производственного сектора, перспективам создания новых видов производств в исправительных учреждениях и обеспечения их государственными и муниципальными заказами. При этом руководитель УФСИН подчеркнул, что партнёрские отношения с региональным правительством способствуют увеличению трудовой занятости отбывающих наказание и росту погашения ими исковых обязательств.

Кроме того, речь шла о повышении престижа службы в УИС, возможности улучшения условий работы сотрудников управления ФСИН по Псковской области, предоставления дополнительных мер социальной и материальной поддержки личному составу.

В завершение рабочей встречи Алексей Емельянов поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание к деятельности УФСИН России по Псковской области, достигнутые положительные результаты и сложившееся к настоящему времени взаимодействие, позволяющее конструктивно решать вопросы, затрагивающие уголовно-исполнительную систему.