171 боеприпас изъяли псковские росгвадейцы за неделю

22:40, 15 мая 2023, ПАИ

С 8 по 14 мая сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области проведена 31 проверка обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено пять административных правонарушений, изъято шесть единиц гражданского оружия и 171 патрон, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.