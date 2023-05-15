Команда из Пустошки прибыла в Москву на финальный слёт добровольцев

22:13, 15 мая 2023, ПАИ

Команда добровольцев «Вектор» оказалась в числе десяти финалистов масштабного конкурса международных социальных проектов в области здоровьесбережения «Доброволец ПРО», сообщает газета «Вперёд».

Команда продемонстрировала свой проект операции «АнтиТабак» в прямом эфире.

«Мы первая команда, которая представила Псковскую область в финале конкурса «Доброволец ПРО». Это большой успех! Проделан большой путь, начало положено! Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас, переживал и проделал этот путь вместе с нами», — делились впечатлениями добровольцы.

За высокие результаты представителей команды пригласили в Москву на форум «Исходный код!». Сегодня команда в составе учащихся 7-го «Б» класса ПЦО (Анна Белоусова и Иван Голубков) под руководством специалиста по работе с молодёжью РЦК Людмилы Голубковой прибыла в Москву для участия в Международном слёте добровольцев организации «Общее дело» «Исходный код», в котором примут участие представители команд из 30 регионов РФ, республик Армения и Беларусь.

Участников слёта ждёт насыщенная программа 15–18 мая.