Борщевик будут использовать для изготовления стройматериалов

09:39, 16 мая 2023, ПАИ

Новую технологию использования борщевика Сосновского начнут применять в Подмосковье, говорится в заявлении заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Борщевик Сосновского придает стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. Кроме того, такие стройматериалы имеют небольшую себестоимость и их можно применять для развития малоэтажного строительства, передает телеканал «360».

В частности, борщевик планируют использовать при производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей.