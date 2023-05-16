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Общество

В России подорожали квартиры в новостройках

Новостройки и вторичное жильё в России в апреле 2023 года подорожали на 2 % - до 116 тысяч и 81 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении сервиса Сбербанка «Домклик». Об этом пишет РИА Новости.

По статистике сервиса, изучившего регионы, лидирующие по выдаче ипотеки, в Москве цены на первичном рынке в среднем увеличились почти на 1 %. Сильнее всего подорожали новостройки в Ростовской (+3,4 %), Нижегородской (+2,9 %) и Тюменской (+2,2 %) областях.

«Устойчивый спрос на ипотеку в целом и первичное жильё в частности стабилизировал цены. Пока процесс поиска нового равновесного уровня продолжается: как показывают данные о заключенных ипотечных сделках «Сбера», в апреле средняя стоимость квадратного метра по стране увеличилась на 2,3 % (по отношению к марту) и составила 116 тысяч рублей. В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2-3 %», - отмечается в сообщении.

Что касается вторичного рынка, то цены в регионах, лидирующих по количеству выдач в апреле (Московская область, Москва, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург), изменились в пределах 2,5 %.

«Однако динамика стоимости квадратного метра в других субъектах РФ не столь очевидна. Например, в Свердловской, Омской областях и Красноярском крае цена за квадратный метр возросла - на 11,1 %, 5,1 % и 5 % соответственно. А вот в Самарской, Тюменской и Нижегородской областях за апрель цены незначительно снизились - на 2,7 %, 2,5 % и 1,1 %», - указывается в сообщении.

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