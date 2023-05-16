Форум для ТОСов проведут в Пскове 22 мая

16:27, 16 мая 2023, ПАИ

Фестиваль для представителей территориальных общественных самоуправлений проведут в Пскове 22 мая. Об этом рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По её словам, на площадке фестиваля будет организован диалог между активистами ТОСов и представителями власти. «Мы хотим организовать живой диалог, <…> будет и Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – Прим. ред.], и Александр Алексеевич [председатель Псковского областного Собрания депутатов Котов. – Прим. ред.], и Ассоциация советов муниципальных образований для того, чтобы люди могли задать вопросы и пообщаться», – сказала гость студии.

Также она рассказала, что в прошлом году с представителями самоуправлений проводились мастер-классы по написанию проектов. «В этом году у нас Ассоциация советов муниципальных образований уже провела два цикла занятий с ТОСами, сейчас будет третий цикл, потому что после поражений в конкурсе очень многие требуют рассказать о том, что не так в их проектах, что надо поправить. Мы обязательно сделаем такой постконкурсный семинар, чтобы рассказать о типичных ошибках», – отметила Елена Тимашова.