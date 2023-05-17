Глава Гдовского района станет гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»

10:56, 17 мая 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет глава Гдовского района Алексей Васильев.

Какие проекты - инфраструктурные и не только - готовятся реализовать в муниципалитете к 700-летию Гдова? Как идет реконструкция городской набережной и очистных сооружений? На какой стадии строительство новой школы в районе? Какие территории участвуют в проекте «Формирование комфортной городской среды»?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.