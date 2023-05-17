Гастрономический фестиваль «Ряпушка идёт» проведут в Гдовском районе

15:31, 17 мая 2023, ПАИ

Крупный гастрономический фестиваль «Ряпушка идёт» проведут в Гдовском районе в рамках празднования Дня рыбака этим летом. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы перенимаем опыт подобных фестивалей у других регионов», – отметил Алексей Васильев. Он уточнил, что праздник проводят в Гдове ежегодно, а в этом году его решили расширить.

«Мы перенимаем опыт подобных фестивалей у других регионов, у нас есть энтузиасты, также активно подключается бизнес-сообщество к этому. Очень хотим, чтобы и первый блин оказался не комом», – сказал глава района.

Ещё одно крупное мероприятие этого лета в муниципалитете – фестиваль «Наше море», который пройдёт с 4 по 6 августа. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области и правительство региона. Напомним, в рамках фестиваля планируется побить рекорд из Книги рекордов Гиннесса по приготовлению самого большого количества ухи – более четырёх тонн.

«Мы активно готовимся к этому мероприятию! Уже чан нашли, и представитель Книги рекордов Гиннесса должен приехать. Наши рыбодобывающие предприятия, надеюсь, тоже активно подключатся. Накормим всех!» – заключил Алексей Васильев.