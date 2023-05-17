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Общество

Канатная дорога и концертная зона могут появиться в пойме реки Гдовки

На территории поймы реки Гдовки в Гдове планируют оборудовать концертную и спортивную зоны. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Сейчас, по его словам, администрация района подготавливает проектную документацию при поддержке правительства Псковской области. «По конкурсу Минстроя в заявку мы включаем территорию поймы реки Гдовки. Это со стороны крепости очень большая территория. Сейчас вся заявка составляется и разрабатывается, но рассчитываем, что на ней будет несколько локаций, а потом будем её использовать под проведение массовых мероприятий», - объяснил Алексей Васильев.

По его словам, там планируется реализовать вело- и пешеходные дорожки, территорию для зимнего катания, зоны для занятий спортом, зоны для фуд-кортов. «Возможно, если будет возможность, сделаем канатную дорогу через Гдовку, там красивый рельеф местности», - уточнил глава района. Помимо этого, он рассказал, что, возможно, смогут оборудовать и зоны для занятий скейтбордингом.

«Понятно, что сейчас это проект, он дорабатывается, готовится заявка, поэтому изменения определенные могут быть внесены», - заключил гость студии.

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