Молодёжное кафе планируют открыть в Гдове

18:24, 17 мая 2023, ПАИ

Молодёжное кафе планируют открыть в Гдове. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Определённый инвестор проявляет интерес к постройке кафе в Гдове. Сейчас мы решаем технические вопросы. Надеюсь, что предполагается кафе современного плана, где молодёжь сможет не только поесть, но и пообщаться», – отметил Алексей Васильев.

Он также рассказал, что новое кафе открылось на трассе Гдов – Псков. «В плане развития туристической инфраструктуры это важный момент <…> Кафе открыли молодые ребята из Санкт-Петербурга, у которых собственное мясное производство», – уточнил глава района.

Он добавил, что открытие новых точек на территории района не только способствует развитию туристической сферы, но и положительно сказывается на экономике муниципалитета и росте рабочих мест.

По словам Алексея Васильева, бизнес с точки зрения туристической сферы активно входит на территорию района. «Приятно, что бизнес привлекает не только Чудское озеро, но также осваиваются и другие территории», – сказал гость студии. Так, например, на берегу Забельского озера открылся глэмпинг.

Алексей Васильев также поделился, что к 700-летию района устанавливается туристическая навигация, проходит территориальное зонирование и благоустройство стоянок для туристических остановок.