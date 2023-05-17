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Общество

Работы по реконструкции очистных сооружений ведутся в Гдове

Работы по реконструкции очистных сооружений в Гдове уже начались. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«В конце прошлого года при поддержке правительства комитета по ЖКХ Минстрой выделил финансирование на реконструкцию очистных сооружений в Гдове. Контракт уже заключён, подрядчик приступил к работе», - сказал Алексей Васильев.

По его словам, подрядная организация уже делала несколько объектов на территории региона и зарекомендовала себя с положительной стороны. «Мы очень плотно работаем в этом направлении, где какие коррективы нужны в документацию – вносим. Я очень рассчитываю на профессионализм подрядчика. Со своей стороны мы никоим образом не ослабляем контроль. Работу нужно выполнить в срок и качественно. Главное, чтобы очистные работали, потому что Гдов этого очень ждёт», – заключил гость студии.

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