Работы по реконструкции очистных сооружений ведутся в Гдове

16:38, 17 мая 2023, ПАИ

Работы по реконструкции очистных сооружений в Гдове уже начались. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В конце прошлого года при поддержке правительства комитета по ЖКХ Минстрой выделил финансирование на реконструкцию очистных сооружений в Гдове. Контракт уже заключён, подрядчик приступил к работе», - сказал Алексей Васильев.

По его словам, подрядная организация уже делала несколько объектов на территории региона и зарекомендовала себя с положительной стороны. «Мы очень плотно работаем в этом направлении, где какие коррективы нужны в документацию – вносим. Я очень рассчитываю на профессионализм подрядчика. Со своей стороны мы никоим образом не ослабляем контроль. Работу нужно выполнить в срок и качественно. Главное, чтобы очистные работали, потому что Гдов этого очень ждёт», – заключил гость студии.