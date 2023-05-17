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Общество

Строительство школы в Гдовском районе завершат к концу 2024 года

Новую трёхэтажную школу на улице Пограничной в Гдове должны достроить к декабрю 2024 года. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это долгожданное событие. <…> В декабре мы заключили контракт на строительство новой школы на 825 мест. Подготовительные строительные работы ведутся, сформирован городок, идут земляные работы», - сказал Алексей Васильев.

По его словам, в школе будет не только крытый спортзал, а также рядом с образовательным учреждением возведут спортивную площадку для занятий. Помимо этого, как отметил глава района, уже сейчас поданы заявки на новое оборудование. «В здании старой школы мы планируем разместить центральную районную библиотеку и музыкальную школу», - добавил гость студии.

Ещё в районе запланировано строительство новой школы в поселке Смуравьево-2 на 150 мест учащихся и детского садика. «Это второй по численности населенный пункт в Гдовском районе, очень важный проект. Сейчас завершаются работы по проектной документации, в этом году уже будем начинать подготовительные работы, и начнётся само строительство», - уточнил Алексей Васильев. Сроки работ также до конца 2024 года.

«По сфере образования у нас планы большие, мы рассчитываем на модернизацию всей системы. У нас также идет капитальный ремонт в Чернёвской средней школе, к 1 сентября дети пойдут в обновлённые классы», - рассказал гость студии.

А на следующий год начнётся капремонт Добручинской основной школы. «Также мы сейчас с правительством активно работаем по вопросу капитального ремонта Яммской средней школы, которая является самой большой сельской школой в регионе», - заключил глава района.  

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