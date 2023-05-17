Жители Гдовского района активнее стали голосовать за объекты благоустройства – Алексей Васильев

18:33, 17 мая 2023, ПАИ

Жители Гдовского района в этом году стали активнее, чем в 2022-м, голосовать за объекты благоустройства, которое проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Также он сообщил, что в муниципалитете реализуют проект Слизнева пруда, который стал победителем в прошлом году. «Работы идут полным ходом, рассчитываем к 1 июля завершить», – отметил Алексей Васильев.

Он также рассказал, что в этом году в голосовании от муниципалитета участвуют три общественные территории. На данный момент, по словам Алексея Васильева, лидирует парк Ветеранов, который расположен вблизи строящейся школы.

«Я думаю, что как раз с точки зрения строительства школы обустройство этого парка – это только дополнительная часть инфраструктуры», – подчеркнул гость студии. Он рассказал, что администрация проводит работу с населением, информируя жителей о выставленных на голосование проектах.

«Надо также отметить, что активность в плане создания ТОС и участия в проектной деятельности в районе растёт. Сейчас жители выступили с инициативой создания ещё одного ТОС в Гдове, также в Смуравьёво-2 и Плесновской волости», – заметил Алексей Васильев.