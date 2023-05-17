Газовую трубу планируют подвести в Гдовский район к 2025 году
Газовую трубу планируют подвести в Гдовский район к 2025 году. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Алексей Васильев уточнил, что газовая труба большого давления будет идти со стороны Ленинградской области. По словам главы района, проектно-изыскательские работы уже находятся на завершающей стадии.
«Вы сами понимаете, какой импульс развития может дать газификация для района», - сказал Алексей Васильев. Он подчеркнул, что первыми планируют газифицировать населённые пункты Гдов, Добручи и Смуравьёво-2.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 мая 2023
Более 120 кубометров отходов вывез «Экопром» с территорий СНТ «Пристань-1» и «Пристань-2»