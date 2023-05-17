Реконструкцию теплосетей проведут в гдовском посёлке Смуравьёво

18:29, 17 мая 2023, ПАИ

Отопительный сезон в Гдовском районе прошёл без серьёзных нарушений. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Отопительный сезон прошёл достаточно нормально. На этот год у нас запланирована реконструкция теплосетей в Смуравьёво, трубы уже закупили. Все соответствующие документы утверждаются», — отметил гость студии.

Также модернизация системы теплоснабжения идёт и в посёлке Ямм.