Реконструкцию теплосетей проведут в гдовском посёлке Смуравьёво
Отопительный сезон в Гдовском районе прошёл без серьёзных нарушений. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Отопительный сезон прошёл достаточно нормально. На этот год у нас запланирована реконструкция теплосетей в Смуравьёво, трубы уже закупили. Все соответствующие документы утверждаются», — отметил гость студии.
Также модернизация системы теплоснабжения идёт и в посёлке Ямм.
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