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Общество

Реконструкцию теплосетей проведут в гдовском посёлке Смуравьёво

Отопительный сезон в Гдовском районе прошёл без серьёзных нарушений. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Васильев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Отопительный сезон прошёл достаточно нормально. На этот год у нас запланирована реконструкция теплосетей в Смуравьёво, трубы уже закупили. Все соответствующие документы утверждаются», — отметил гость студии.

Также модернизация системы теплоснабжения идёт и в посёлке Ямм.

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