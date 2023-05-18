Новое травмобезопасное покрытие уложат на детской площадке в Острове
Монтаж игрового комплекса с травмобезопасным искусственным покрытием начался в Детском парке Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Ранее была проведена подготовка площадки для паркура. Мы продолжаем благоустраивать этот объект, тем самым будет завершён второй этап реализации проекта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», – говорится в сообщении.
Завершить работы планируется в июле текущего года, контрольные выезды специалистов будут производиться в ежедневном режиме. Оборудование игрового комплекса будет рассчитано на детей в возрасте от двух до 12 лет.
Дмитрий Быстров также напомнил, что в прошлом году после отсыпки грунта, планировки участка и мероприятий по отведению дренажных вод по периметру территории парковой зоны были установлены опоры уличного освещения, произведено мощение центральной дорожки и подготовка площадки под установку детского игрового комплекса.
Детский парк – это один из победителей рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы ФКГС.
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