Джазмен Аркадий Галковский станет гостем программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь»

13:56, 18 мая 2023, ПАИ

Джазмен, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Аркадий Галковский станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 18 мая, в 14:00.

Сложная музыка: что нужно знать, чтобы уметь слушать джаз? Командная работа: может ли джазмен существовать сам по себе или ему нужна «банда»? Фанатик: сколько времени забирает музыка? Место под солнцем: нужны ли музыкальные конкурсы и как они влияют на творчество? Локальная история: что происходит с джазом в Пскове?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.