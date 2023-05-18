Псковский музыкант сравнил джаз с народной музыкой

18:07, 18 мая 2023, ПАИ

Псковский музыкант и преподаватель Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский сравнил джазовую музыку с русской народной песней и выявил общие черты у совершенно разных, на первый взгляд, музыкальных жанров в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

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«Сразу к джазу не придёшь. Очень важно слушать. Это искусство больше не нотное, а устное, как народная песня, которая передаётся из уст в уста: одна бабушка спела, другая спела и изменила. Вот с джазом похожая штука», — рассказал гость студии.

Также эксперт считает, что джаз — это искусство, совершенно чуждое для русского человека. Он может привыкнуть слушать джаз, но играть его с душой русскому человеку очень трудно. «Это как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются, но где-то вдали всё-таки пересекутся», — сказал Аркадий Галковский.