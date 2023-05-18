Псковский джазмен рассказал о разновидностях саксофона

19:56, 18 мая 2023, ПАИ

О разновидностях саксофона рассказал псковский джазмен и преподаватель Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Изначально саксофон не был задуман как джазовый инструмент. Адольф Сакс [создатель саксофона. — ПАИ] сделал его гибридом кларнета, гобоя и флейты. Такая своеобразная шутка гения. И после создания саксофона до джаза было ещё очень далеко», — рассказал гость студии.

Помимо этого, существует несколько разновидностей этого инструмента, которые отличаются звучанием и размером.

«Есть сопрано, маленький саксофон. Звучит он как девочка, высокий и интересный звук. Есть альт — саксофон чуть побольше, и звучит он глубже. Есть тенор, который ещё больше, и вот это как раз таки и есть джазовый саксофон», — рассказал музыкант.

Но он уточнил, что важно учитывать особенный характер каждого саксофона и осознавать это при игре музыкальных композиций.

Сам Аркадий Галковский не выделяет любимый саксофон. «Мне нравится играть на всех», — сказал джазмен. При этом в саксофоническом квартете он играет на тенор-саксофоне.