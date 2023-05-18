Псковский преподаватель рассказал, как помочь ребёнку обрести веру в себя

19:26, 18 мая 2023, ПАИ

Псковский преподаватель рассказал, как помочь ребёнку обрести веру в себя, рассказал преподаватель Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По его словам, важно учить ребёнка скромности. «Так как если ребёнок заранее уверен в своём успехе, то он уже пропал», — считает гость студии.

Также преподаватель уверен, что звёздная болезнь — самый главный враг музыканта, поэтому нельзя перехваливать детей.

«С детства меня всегда все хвалили, а моя мама только молчала, но на концерты мои всегда ходила, и в первый раз она похвалила меня, когда я дал концерт к 50-летнему юбилею работы в филармонии. Это не совсем аккуратно, но такой подход принёс свои результаты», — рассказал Аркадий Галковский.