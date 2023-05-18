Андрей Маковский: Россия — это многонациональная и поликонфессиональная страна

20:30, 18 мая 2023, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Маковский прокомментировал тему предстоящего заседания Совета по межнациональным отношениям, которое проведёт президент РФ Владимир Путин.

По словам депутата, в России сейчас «новое дыхание в народном единстве».

«Сейчас самое важное в нашей стране — народное единство. Россия — это многонациональная и поликонфессиональная страна», — отметил в своей речи Андрей Маковский.

Он также напомнил, что сейчас происходит активное единение русских, чеченцев, белорусов, сету, казахов, бурят и ещё 150 народов.

«Сегодня по-новому звучит слово «россиянин». Если в девяностые это звучало нелепо, непривычно, то сейчас это звучит гордо. По своей сути российская идентичность приходит на смену советскому человеку», — утверждает депутат.

Также Андрей Маковский отметил, что именно советский человек первый полетел в космос, советский человек победил фашизм и нацизм, советский человек восстановил страну и добился всемирных политических прав и свобод.

«Принципы, воспитание, ценности советского народа в нас, россиянах. Поэтому важно возродить воспитательно-образовательные институты пионерства, советскую систему образования», — дополнил свою речь старший научный сотрудник ПсковГУ.