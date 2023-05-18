Штаб #МыВместе в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь

22:22, 18 мая 2023, ПАИ

Штаб #МыВместе в Пскове продолжает принимать гуманитарную помощь, сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Новоржевское райпо прислало продукты питания. Посылку для военных собрали псковские бабушки и спортивный клуб «Олимпия». Большую гуманитарную помощь привезли из Палкинской школы. Из Опочки приехала посылка с перчатками, открытками, продуктами питания, носками и медикаментами. Из Дно привезли посылку с продуктами питания для военных.

Любой желающий также может поучаствовать в сборе гуманитарной помощи или перевести средства для покупки необходимых военным вещей с помощью официальных реквизитов.