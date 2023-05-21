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ВИДЕО В Пскове появится новый светомузыкальный фонтан, губернатор запустил голосование

В Пскове появится новый светомузыкальный фонтан, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале. Он также запустил голосование, представив два возможных проекта. Чем большей положительных реакций – лайков наберёт один из них, тот и будет считаться победителем.

«Делюсь с вами хорошей новостью. Договорился с руководством Сбера о том, что в Пскове скоро появится уникальный светомузыкальный пешеходный фонтан. Он будет построен на территории сквера 60-летия Октября (на Четырёх углах), оснащён видеопроекторами и системой проецирования изображения на воду», — рассказал губернатор.

«Хочу представить вам две концепции, как будет выглядеть новый фонтан, — продолжил Михаил Ведерников. — Предлагаю проголосовать за один из понравившихся вариантов лайком в следующих двух постах. В дальнейшем будем выстраивать работу с подрядчиками с учётом победившей концепции. Ловите — и жду ваших голосов до конца завтрашнего дня».

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