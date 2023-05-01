Акция «Ночь музеев» в Изборске

Акция «Ночь музеев» прошла в Изборском музее-заповеднике 20 мая. Псковичи и гости региона смогли посмотреть новую выставку «Образовательное путешествие. История поездки великих князей в Изборск» в доме купца Белянина и посетить моноспектакль «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Также у гостей Государственного музея-заповедника «Изборск» была возможность побывать на экскурсии «Открытая история» по археологическому депозитарию, совершить путешествие по истории Руси и посмотреть мультфильм на стене крепости.