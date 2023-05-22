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Общество

Движение транспорта ограничат на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове

Движение транспорта по правой полосе улицы 128-й Стрелковой Дивизии при движении от площади Героев-десантников в сторону железнодорожного переезда будет ограничено с сегодняшнего дня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по ремонту водопровода. Завершатся работы 26 мая текущего года.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, при движении внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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