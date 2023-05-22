Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Детский хоровой праздник пройдёт в Пскове 24 мая

24 мая в Пскове пройдёт Детский хоровой праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В Зелёном театре выступят более 450 юных вокалистов – участников хоровых коллективов Псковской области. Гости мероприятия услышат духовные, народные, патриотические, современные композиции, песни псковских композиторов.

Также свои хореографические номера продемонстрируют творческие коллективы Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 мая 2023

Более 1000 человек посетили «Ночь музеев» в Псковском музее-заповеднике
22 мая 2023

«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»
22 мая 2023

Как пройдет хоровой праздник в Пскове, рассказал Дмитрий Яковлев
22 мая 2023

Псковские мастера прошли отбор на конкурс «Русь мастеровая»
22 мая 2023

Выставка о великокняжеском путешествии открылась в Изборске
22 мая 2023

Совместный проект представят две библиотеки Пушкиногорья в рамках «Библионочи»
22 мая 2023

Великолучане стали победителями и призерами чемпионата «О России с любовью»
21 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Акция «Ночь музеев» в Изборске

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...