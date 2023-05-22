Детский хоровой праздник пройдёт в Пскове 24 мая
24 мая в Пскове пройдёт Детский хоровой праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
В Зелёном театре выступят более 450 юных вокалистов – участников хоровых коллективов Псковской области. Гости мероприятия услышат духовные, народные, патриотические, современные композиции, песни псковских композиторов.
Также свои хореографические номера продемонстрируют творческие коллективы Пскова.
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22 мая 2023
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