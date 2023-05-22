В Пскове создают новое муниципальное предприятие «Специализированный заказчик»

17:15, 22 мая 2023, ПАИ

В Пскове создают новое муниципальное учреждение «Специализированный заказчик» со штатом 44 человека. Об этом стало известно во время заседания комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы, передаёт корреспондент ПАИ.

Учреждение создают в помощь управлению городского хозяйства.

Как отметила руководитель комитета Юлия Пожидаева, эта служба прежде всего будет осуществлять функции муниципального заказчика по проектированию, реконструкции и строительству объектов, в том числе контролю за исполнением муниципальных контрактов.

«В городе идёт большое строительство различных объектов, не говоря о ремонтах инфраструктуры, поэтому эта служба возьмёт на себя часть полномочий УГХ», - добавила Юлия Пожидаева.