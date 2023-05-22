Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Последний звонок в Пскове пройдёт завтра в стенах кремля

Традиционный для Пскова городской праздник «Последний звонок» состоится для выпускников общеобразовательных учреждений на Вечевой площади в стенах кремля завтра, 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: ПАИ

На Вечевой площади Псковского кремля выпускники соберутся в 16:00. Здесь будет совершён праздничный молебен, посвящённый празднику последнего звонка.

По окончании молебна участники праздника проследуют шествием в Университетский сквер на площади Ленина (у ПсковГУ). Для выпускников подготовили праздничную программу, которая продлиться с 17:00 до 19:00, также ожидается приветствие главы Пскова Бориса Елкина.

Пропуск на территорию сквера ПсковГУ будет осуществляется с контролем пригласительных билетов. Для педагогов и сопровождающих будут установлены стулья. На площадке также будут установлены биотуалеты, урны и будет работать точка продажи прохладительных напитков и мороженого с ватой.

В сквере будет оборудована фотозона со станками. На сцене гостей встретят диджей и ведущие, прозвучат поздравления официальных лиц. Также для выпускников выступит хореографический коллектив городского культурного центра «Радость» и Лиза Матрёшка с часовым сетом. На площадке будет работать профессиональный фотограф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 мая 2023

Концепцию нового светомузыкального фонтана определили путём голосования в Пскове
22 мая 2023

«Спектакль деталей, звуков, эмоций, взглядов, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва»
22 мая 2023

Последний звонок в Пскове пройдёт завтра в стенах кремля
22 мая 2023

Псковский курсант занял третье место на международном конкурсе
22 мая 2023

Как развивается псковское предпринимательство, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
22 мая 2023

Псковичей приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде»
22 мая 2023

Аркадий Мурылёв: Власть относится к предпринимателю как к партнёру
22 мая 2023

Самые частые вопросы предпринимателей в сфере защиты прав назвал Аркадий Мурылёв

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...