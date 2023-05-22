Последний звонок в Пскове пройдёт завтра в стенах кремля

22:10, 22 мая 2023, ПАИ

Традиционный для Пскова городской праздник «Последний звонок» состоится для выпускников общеобразовательных учреждений на Вечевой площади в стенах кремля завтра, 23 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На Вечевой площади Псковского кремля выпускники соберутся в 16:00. Здесь будет совершён праздничный молебен, посвящённый празднику последнего звонка.

По окончании молебна участники праздника проследуют шествием в Университетский сквер на площади Ленина (у ПсковГУ). Для выпускников подготовили праздничную программу, которая продлиться с 17:00 до 19:00, также ожидается приветствие главы Пскова Бориса Елкина.

Пропуск на территорию сквера ПсковГУ будет осуществляется с контролем пригласительных билетов. Для педагогов и сопровождающих будут установлены стулья. На площадке также будут установлены биотуалеты, урны и будет работать точка продажи прохладительных напитков и мороженого с ватой.

В сквере будет оборудована фотозона со станками. На сцене гостей встретят диджей и ведущие, прозвучат поздравления официальных лиц. Также для выпускников выступит хореографический коллектив городского культурного центра «Радость» и Лиза Матрёшка с часовым сетом. На площадке будет работать профессиональный фотограф.