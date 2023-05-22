Творческие коллективы из Псковской области стали призёрами на всероссийском фестивале

18:57, 22 мая 2023, ПАИ

Творческие коллективы из Пскова и Великих Лук приняли участие во всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Диплома II степени удостоены народный коллектив – фольклорный ансамбль «Уграда», руководителем которого является Галина Березина, и народный коллектив – ансамбль русских народных инструментов «Забава» под руководством Натальи Смородиной.

Заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры» под руководством Ирины Казимир получил диплом III степени.

Дипломом участника отмечен заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор». Руководитель коллектива — Ирина Фёдорова.

В комитете подчеркнули, что в этом году за гранты боролись 278 ансамблей.