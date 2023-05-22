Более 1000 человек посетили «Ночь музеев» в Псковском музее-заповеднике

23:20, 22 мая 2023, ПАИ

В этом году Псковский музей-заповедник традиционно присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая проходила в течение трёх дней — 19, 20 и 21 мая. Более 1000 человек посетили события «Ночи» в Псковском музее и его филиалах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Для музейщиков это одна из самых любимых акций. Псковский музей участвует в ней с 2005 года, так что это уже давно стало нашей доброй традицией. Тема «Ночи» в этом году «История и истории», и для нас она особенная. Впервые после реставрации мы открыли два наших главных объекта — Поганкины палаты и картинную галерею, которые наполнили особенными событиями и выставками, созданными специально для «Ночи музеев», — подчеркнула заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

Акция стартовала в музейной мастерской Палат у Сокольей башни, где состоялась программа для детей и их родителей с различными мастер-классами, живым фольклорным пением и народными играми. Основные же события начались в музейном дворике. Гостей ждали уникальные экскурсии по залам Поганкиных палат и картинной галереи. В течение вечера проходил концерт творческих музейных коллективов и солистов Псковского областного колледжа искусств. А завершился первый день акции уникальной ночной экскурсией, участники которой прошли по самой древней части города от Поганкиных палат до кремля и взглянули на знакомые всем места по-новому.

«Ранее мы были на открытии отреставрированных объектов, а сейчас уже походили по залам более подробно. Экскурсии замечательные и очень информативные. Было максимально интересно. Впечатления восхитительные, если честно, потому что живёшь в этом историческом месте, вроде как что-то знаешь, вроде как что-то слышал, а тут ты приходишь и получаешь максимальную концентрацию знаний — очень интересно. Спасибо всем, кто занимался организацией этого мероприятия, всё сделано на очень высоком уровне», — поделилась гостья акции Кристина Шмелёва.

Особенным украшением «Ночи» стал джазовый концерт под открытым небом во двое Поганкиных палат, который состоялся на следующий день в рамках проекта «Галерея-Джаз». Атмосферу музыкальной свободы и импровизации создавал джазовый пианист Сергей Шишков при участии известных музыкантов из Санкт-Петербурга.

Завершился цикл мероприятий «Ночи» концертом салонной музыки в Приказной палате Псковского кремля. Это был дебютный концерт фортепианного дуэта Марии Трофимовой и Ивана Колбашова, которые выступили с уникальной программой. Исполнители отметили особенную атмосферу Приказной палаты.

«Безусловно, уникальная возможность выступить в рамках самой культурной акции года «Ночь музеев». Мне понравилась атмосфера исконно русского, родного и захотелось здесь в будущем сделать программу из произведений отечественных композиторов», — рассказала Мария Трофимова.

«Здесь отличная акустика: эта купольная система создаёт распространяющийся красивый звук. Инструмент тоже хороший. В палатах очень приятно играть», — дополнил Иван Колбашов.