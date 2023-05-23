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Общество

Скончалась актриса кинофильма «Гостья из будущего»

Актриса из фильма «Гостья из будущего» Мария Стерникова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Актриса скончалась у себя в квартире в Москве. Причина смерти не установлена. Известно, что в последние годы жизни она страдала болезнью Альцгеймера, у неё были проблемы с памятью. Периодически она уходила из дома и пропадала. За ней ухаживали сиделки.

Напомним, Мария Стерникова родилась 18 мая 1944 года в Москве. После школы она поступила в школу-студию МХАТ. Актриса училась вместе с Владимиром Меньшовым, Верой Алентовой, Андреем Мягковым, Валентиной Малявиной и Ириной Мирошниченко.

В 1965 году Мария Стерникова дебютировала в кино в фильме «Мимо окон идут поезда» Эдуарда Гаврилова. Широкую известность она получила после выхода картины Эльера Ишмухамедова «Нежность». Также зрители её помнят по роли медсестры Шурочки в ленте «Гостья из будущего». В фильмографии Стерниковой около 15 ролей. Она сыграла в таких картинах, как «С любимыми не расставайтесь», «Горе от ума», «Рано утром», «Мимо окон идут поезда».

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