Сгоревшую усадьбу Римского-Корсакова в Псковской области восстановят к 2025 году

11:48, 23 мая 2023, ПАИ

Сгоревшую усадьбу Римского-Корсакова в Псковской области восстановят к 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В этом году мы добавили в работу 12 новых объектов, в числе которых ансамбль Мальского монастыря, плюс оперативно мы включили в программу сгоревшую усадьбу Римского-Корсакова, сейчас разрабатывается проект», — сказал Денис Василенко.

Он подчеркнул, что проект будет готов в этом году, а работы в усадьбе пройдут в 2024-2025 годах.

«В Изборске на территории крепости рядом с храмом есть дом причта - мы его собираемся переоборудовать в лекторий. Сроки работ - 2023-2024 годы. Сейчас активно ведём проектирование», - отметил гость медиацентра.

По его словам, также работы пройдут и в селе Выбуты. «В Выбутах предполагается сделать инфраструктуру для паломников и туристов, разбить парк. Сроки работ – 2023-2024 год. В июне-июле выйдем с противоаварийными работами в церковь в деревне Камно», — заключил Денис Василенко.

Напомним, пожар в усадьбе Римского-Корсакова произошёл 2 июля в 2022 году. Самой серьёзной потерей в результате пожара в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск стала мемориальная мебель. Утрачено в результате пожара более тысячи экспонатов.