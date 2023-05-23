Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Романов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания депутатов Игорь Романов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 23 мая, в 14:00.

За какое место на губернаторских выборах будет бороться «Партия Роста»? Какова стратегия партии на ближайшие муниципальные выборы? Испытывают ли в «Партии Роста» кадровый дефицит? Когда в Псков приедет Сергей Шнуров? Как себя «вечный» кандидат Игорь Романов чувствует в роли районного депутата?

Об этом – в программе «Оглавление» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в «ВК».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 мая 2023

Чтобы избежать пробок в центре Пскова, специалисты ПТС ремонтируют сети на Октябрьском проспекте ночью
23 мая 2023

Последние звонки проходят в Великих Луках
23 мая 2023

Игорь Романов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
23 мая 2023

Самые сложные объекты для реставраторов в Псково-Печерском монастыре назвал специалист
23 мая 2023

Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове завершат к сентябрю
23 мая 2023

Реставрационные работы в Печорах планируют завершить к 20 августа
23 мая 2023

Реконструкцию Гельдтовой бани прокомментировал Вадим Нэдик
23 мая 2023

Более 16 тысяч детей посетят лагеря в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...