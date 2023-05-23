Игорь Романов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:53, 23 мая 2023, ПАИ

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания депутатов Игорь Романов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 23 мая, в 14:00.

За какое место на губернаторских выборах будет бороться «Партия Роста»? Какова стратегия партии на ближайшие муниципальные выборы? Испытывают ли в «Партии Роста» кадровый дефицит? Когда в Псков приедет Сергей Шнуров? Как себя «вечный» кандидат Игорь Романов чувствует в роли районного депутата?

Об этом – в программе «Оглавление» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в «ВК».