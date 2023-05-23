Шесть команд области соревнуются в Президентских спортивных играх

21:35, 23 мая 2023, ПАИ

Областные спортивные соревнования для школьников «Президентские спортивные игры» стартовали 23 мая в Пушкинских Горах, сообщает газета «Невельский край».

В областном финале принимают участие шесть команд. Это победители межмуниципальных соревнований и команды из Пскова и Великих Лук. В команды входят юноши и девушки 2008–2009 годов рождения.

В соревнованиях участвуют команды из Дно, Невеля, Пушкинских Гор, Великих Лук, Пскова и Новосокольников. Капитанам команд предоставили право поднять флаг под звучание гимна РФ. Всем спортсменам вручили бейджи-вымпелы участников соревнований.

Главный судья соревнований — Наталья Миронова.

Программа областных спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» рассчитана на три дня.

В первый день после церемонии открытия ребятам предстояло испытать себя в лёгкой атлетике: это бег на 60 метров, прыжок в длину с разбега, бег на 600 метров для девушек и на 800 метров для юношей. Далее ребята должны сразиться в баскетбол 3 х 3, волейбол, настольный теннис. Во второй день соревнующихся ждёт эстафета 100 + 200 + 300 + 400 м, метание мяча, а также спортивный туризм и спортивное ориентирование на городском стадионе. В третий, заключительный день участников ждёт церемония награждения и торжественное закрытие соревнований.

Напомним, что команда-победитель отправится представлять Псковскую область на всероссийский этап соревнований в Анапе в сентябре этого года.