Стали известны подробности ДТП с самокатчиком в центре Пскова
Подробности дорожно-транспортного происшествия с самокатчиком в центре Пскова рассказали ПАИ в городской ГИБДД.
По предварительным данным, сегодня в 8:30 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя 49-летняя водитель автомобиля Lada Granta совершила наезд на 56-летнего пешехода-самокатчика.
В результате ДТП мужчину доставили в медучреждение для осмотра.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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