Стали известны подробности ДТП с самокатчиком в центре Пскова

10:12, 24 мая 2023, ПАИ

Подробности дорожно-транспортного происшествия с самокатчиком в центре Пскова рассказали ПАИ в городской ГИБДД.

По предварительным данным, сегодня в 8:30 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя 49-летняя водитель автомобиля Lada Granta совершила наезд на 56-летнего пешехода-самокатчика.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате ДТП мужчину доставили в медучреждение для осмотра.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.