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Происшествия

Вор-рецидивист украл пенсию у 87-летней порховички

Сотрудники ОМВД России по Порховскому району раскрыли кражу денег у пенсионерки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 16 мая у 87-летней жительницы деревни Осетище Порховского района пропало более 27 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Порховскому району, задержан подозреваемый в краже. Им оказался 41-летний безработный житель Порхова, ранее семь раз судимый за кражи и грабежи. Он дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый был знаком с потерпевшей и ранее помогал ей по хозяйству. Он хорошо знал, когда она получает пенсию и где её хранит. Воспользовавшись тем, что хозяйка находилась в огороде, злоумышленник зашел в её дом, достал сумку с деньгами и похитил их. Как выяснилось, позднее на эти средства он в качестве подарка купил одежду для своей знакомой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведётся следствие.

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