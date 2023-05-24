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Общество

Около 10 километров теплосетей планируют переложить в Пскове к отопительному сезону

Около десяти километров теплосетей планируют переложить в Пскове за четыре месяца к началу нового отопительного сезона. Об этом сообщил директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это та планка, которую себе задали, которую кровь из носу должны выполнить. Объекты все определены. Идёт комплектование материалами, то есть всё пока в плановом режиме. Сбой может произойти только в том, что мы не сможем оплатить ремонт, материалы», — сказал Игорь Максимов. Он также уточнил, что линейные ремонтные бригады практически перешли на продлённый рабочий день.

Игорь Максимов отметил, что в течение года Псковские теплосети вкладывают в ремонты, в том числе аварийные, порядка 120 миллионов рублей.

«Это капитальный, текущий ремонт и аварийный, это в том числе благоустройство. Мы почти десять миллионов рублей каждый год тратим на то, что восстанавливаем нарушенное дорожное покрытие и площадки, где работаем. Потом новое строительство школы, отдельные социальные объекты, которые подключаем тоже. Это для нас социальная нагрузка», — подчеркнул гость студии.

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