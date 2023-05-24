Псковичам объяснили, почему нельзя обойтись без отключения горячей воды летом

18:21, 24 мая 2023, ПАИ

Почему нельзя обойтись без традиционного отключения горячей воды летом, объяснил директор Псковских теплосетей Игорь Максимов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По его словам, в рамках подготовки к новому отопительному сезону проводится целый комплекс мероприятий. «Существует один только нормальный рабочий способ [определить, в каком состоянии находится труба в земле - прим. ред.] - это подать в трубу избыточное давление и посмотреть, откуда пошел фонтан. Вот этим мы и занимаемся. Да, это смешно, но это так, потому что робота туда не запустишь», - пояснил Игорь Максимов.

Гость студии уточнил, что для проведения гидравлических испытаний отводится две недели, и этого времени «крайне мало» для данной процедуры. Отвечая на вопрос о том, можно ли сократить время отключения водоснабжения, Игорь Максимов пояснил, что в таком случае качественно выполнить работу не представляется возможным.

«Даже две недели - это крайне мало. Но, к сожалению, это тот максимальный срок, который предусмотрен законодательством», - добавил он.