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Культура

Детский хоровой праздник прошёл сегодня в Пскове

Традиционный Детский хоровой праздник, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, вновь состоялся в Зеленом театре Пскова 24 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Фото: здесь и далее Telegram-канал администрации Пскова

На сцену вышли более 450 участников хоровых коллективов Псковской области. Кроме того, творческие коллективы Пскова представили свои хореографические номера.

Участников и гостей фестиваля поприветствовала первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. «Сердце переполняется радостью, ведь хоровое движение на Псковщине живёт и развивается. Мы гордимся тем, что оно зародилось в далёком 1911 году именно на нашей Псковской земле. И результатом этого хорового движения стало то, что более 450 девчонок и мальчишек сегодня поют и радуют нас своим талантом», — отметила она.

Юные таланты детского духового оркестра «Геликон» порадовали зрителей игрой на музыкальных инструментах. По традиции Детский хоровой праздник завершился выступлением Сводного детского хора региона.

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