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Происшествия

ФСБ задержала диверсантов, пытавшихся подорвать опоры ЛЭП в регионах России

Участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать опоры линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Их задержали сотрудники ФСБ, пишет газета «Известия», которая опубликовала кадры с допроса.

Сотрудники ведомства задержали двоих подозреваемых. Ими оказались гражданин Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Помимо этого, в розыск объявлен также гражданин Украины и России Юрий Кищак. Всех троих диверсантов осенью 2022 года завербовал сотрудник Службы внешней разведки Украины СВРУ подполковник Виталий Горбатюк.

По словам Эдуарда Усатенко, в задачу диверсантов входил подрыв опор линий электропередачи на территории Российской Федерации. «В задачи Кищака входила транспортировка взрывчатых веществ до территории Российской Федерации с помощью большегрузной машины», – рассказал преступник.

Он добавил, что кураторы научили диверсантов пользоваться взрывчатым веществом, детонаторами и таймерами. Диверсант также рассказал, что вместе с другими участниками ДТГ они тайно пересекли белорусско-российскую границу в районе Пскова в апреле 2023 года, а позже большегрузная машина привезла им взрывчатые вещества.

Преступник Александр Майструк добавил, что диверсанты оборудовали схрон [тайное хранилище боеприпасов. – ПАИ] между Ржевом и Тверью. Там они спрятали взрыватели, таймеры и около 14 килограммов взрывчатки.

«Задача была – минирование линий электропередачи, сколько сможем. В районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области, я заминировал три опоры. Усатенко пошёл минировать две опоры, случился непредвиденный взрыв. Мы разбежались, с Кищаком уехали, Усатенко потеряли – думали, он подорвался. Мы уехали в сторону Новгорода, с Новгорода – на Порхов, на Великие Луки, в Невеле бросили машину. Кищак уехал в Белоруссию, а я был позже задержан сотрудниками ФСБ», – признался Александр Майструк. 

Эдуард Усатенко также рассказал, что террористы планировали поехать на юг и заминировать ЛЭП в Калужской и Тульской областях.

«При очередном минировании в Ленинградской области в районе Гатчины несанкционированно сработало взрывное устройство. Мы попытались скрыться с места нарушения, при этом мы разделились, я потерял связь со своими коллегами, остался один. Был задержан сотрудниками ФСБ», – признался Усатенко.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по части 1 статьи 281 («Диверсия») и части 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ.

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