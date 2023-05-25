Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии

Перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

«Он [президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», - сказал он в эфире Первого канала.

На вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, Лукашенко ответил: «Возможно». «Я приеду - посмотрю», - заключил он.

Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

Заместитель губернатора Псковской области проконтролировал дорожный ремонт в Пскове
25 мая 2023

С 1 июня мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах
25 мая 2023

Личный приём жителей Псковской области провела помощник полпреда президента РФ в СЗФО Елена Малинина
25 мая 2023

Представители Псковского облизбиркома принимают участие в международной конференции

25 мая 2023

Помощь раненым участникам СВО оказали жители Пустошки

24 мая 2023

Вернуть остановку по требованию попросили жители Моглино Владимира Кузя
24 мая 2023

Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Пскова Бориса Елкина
23 мая 2023

«Со Шнуром было бы веселее» – Игорь Романов на «Серебряном дожде». Главное


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...