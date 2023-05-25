Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии

08:13, 26 мая 2023, ПАИ

Перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом пишет ТАСС.

«Он [президент РФ Владимир Путин] меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов», - сказал он в эфире Первого канала.

На вопрос о том, находится ли нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, Лукашенко ответил: «Возможно». «Я приеду - посмотрю», - заключил он.

Ранее министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.