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Общество

Новые кресла установят в Доме офицеров Пскова

Новые кресла установят в Доме офицеров в Пскове в ближайшее время. Об этом рассказал глава города Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня, 26 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«За счёт средств городского бюджета мы продолжили поддерживать наши учреждения культуры. Так, Псковский планетарий приобрел проектор для демонстрации полнокупольных фильмов. В Детской музыкальной школе № 5 проведён ремонт, в концертном зале заменены кресла», - отметил Борис Елкин.

Помимо этого, по его словам, школа получила новые духовые инструменты на сумму 2,7 миллиона рублей.

«Закуплены новые музыкальные инструменты и в Детскую музыкальную школу № 4. В Доме офицеров обновлено световое оборудование, заменен пол в концертном зале», - заключил глава Пскова.

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